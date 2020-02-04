Yellel Carré Saint-Médard-en-Jalles

Yellel Carré Saint-Médard-en-Jalles mardi 4 février 2020.

Yellel 4 et 5 février 2020 Carré Gironde

abo 3 et + : 17€ / abo 6 et + : 14€ / abo 10 et + : 11€ / plein : 24€ / réduit : 20€ / étudiant : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2020-02-04T20:30:00 – 2020-02-04T21:30:00

Fin : 2020-02-05T20:30:00 – 2020-02-05T21:30:00

Hamid Ben Mahi / Compagnie Hors Série

Telle une spirale hypnotique, la musique de Hakim Hamadouche, célèbre

musicien de mandoluth, enveloppe la dernière création de Hamid Ben Mahi.

Elle est le parfait écrin pour tisser une histoire où se mêlent danses

traditionnelles d’Orient et hip-hop contemporain. Pour révéler aujourd’hui une danse faite de fraternité et de communion, le chorégraphe bordelais a convoqué cinq artistes franco-maghrébins. Ils s’amusent de leurs influences multiples et rendent hommage à cette « identité en archipel » composée de tout ce qui les a construits. Dont ce petit village algérien au coeur des orangers, Yellel.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://carrecolonnes.fr/spectacle/yellel.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Une danse du lâcher-prise, de l’apaisement et de la réconciliation danse

JC Couty