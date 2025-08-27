Yellow Bounce, hommage à Sidney Bechet Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-14 21:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Yellow Bounce propose une musique placée sous le signe du jazz trad New Orléans et du swing.

Son répertoire met à l’honneur les morceaux interprétés ou composés par Sidney Bechet, figure emblématique de la Nouvelle-Orléans et pionnier de l’improvisation. Pour l’occasion, les musiciens de Yellow Bounce feront vibrer les lieux au son de leur quartet, redonnant vie à cette musique intemporelle et fédératrice ! .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

