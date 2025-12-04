YELLOW PILL le pré rouge Ruffey-sur-Seille

YELLOW PILL

le pré rouge L'ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Début : 2025-12-04 18:30:00

fin : 2025-12-04 23:30:00

2025-12-04

Yellow Pill, c’est la collision électrisante entre la voix envoûtante de Julie (chant, claviers) et les guitares abrasives de David. Depuis 2021, leur énergie scénique fédère un public grandissant en France et en Europe.

Rejoints par Adam (basse) et Didier (batterie), le groupe livre une expérience live saisissante, cinématographique et viscérale.

Sur place buvette, petite restauration (burgers, paninis, frites..), parking. .

le pré rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

