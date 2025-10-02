Yelsha place du 18 juin Lion-sur-Mer

Yelsha place du 18 juin Lion-sur-Mer jeudi 2 octobre 2025.

Yelsha

place du 18 juin Salle Trianon Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02 22:00:00

Date(s) :

2025-10-02

Yelsha, artiste franco-béninoise, propose un “rap-mélange” libre et métissé. Engagée et poétique, elle allie douceur et révolte. Véritable bête de scène, elle se produit avec sa DJ Laukovsky et crée elle-même ses tenues.

Yelsha incarne la rencontre entre les cultures béninoises et normandes, apportant une touche singulière au paysage musical français.

Elle façonne un univers qui lui ressemble libre, métissé et sans frontières.

Avec son “rap-mélange”, elle refuse les étiquettes et puise dans toutes les influences qui l’inspirent. Loveuse et engagée, elle oscille entre douceur et révolte, portant haut la fluidité des genres et des styles.

Sur scène, Yelsha déploie une énergie magnétique. Elle se produit aux côtés de sa talentueuse DJ, Laukovsky, et conçoit elle-même ses tenues de scène. .

place du 18 juin Salle Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 46 48 49 05 cigales14@yahoo.fr

English : Yelsha

Yelsha, a Franco-Beninese artist, offers a free, crossbred ?rap-mix? Committed and poetic, she combines gentleness and rebellion. A true stage animal, she performs with her DJ Laukovsky and designs her own outfits.

German : Yelsha

Yelsha, eine französisch-beninische Künstlerin, bietet einen freien und gemischten Rap-Mix. Sie ist engagiert und poetisch und verbindet Sanftheit und Revolte. Sie ist ein echtes Bühnentier, tritt mit ihrem DJ Laukovsky auf und entwirft ihre Outfits selbst.

Italiano :

Yelsha, artista franco-beninese, propone un « rap-mix » libero e interculturale. Impegnata e poetica, unisce dolcezza e ribellione. Vero e proprio animale da palcoscenico, si esibisce con il suo DJ Laukovsky e disegna i propri abiti.

Espanol :

Yelsha, artista franco-beninesa, ofrece un « rap-mix » libre y transcultural. Comprometida y poética, combina dulzura y rebeldía. Auténtico animal escénico, actúa con su DJ Laukovsky y diseña sus propios trajes.

L’événement Yelsha Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Caen la Mer