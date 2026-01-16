Y’en a mare ! Maison du Parc Pourcy

Y’en a mare !

Maison du Parc Chemin de Nanteuil Pourcy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Tout public

Venez découvrir pourquoi les Zones Humides en ont mare le dimanche 1er février de 10h à 12h à la Maison du Parc !

– Souvent méconnues, parfois mal identifiées, les zones humides sont pourtant des écosystèmes essentiels. On les associe facilement à l’eau, mais peu de personnes savent réellement ce qu’elles sont, comment les reconnaître et surtout le rôle fondamental qu’elles jouent dans notre environnement. Et si elles font l’objet de nombreuses réglementations, ce n’est pas un hasard…

– À l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, le Parc vous propose une matinée pour lever le voile sur ces milieux fascinants. De manière ludique et accessible, vous découvrirez ce qu’est une zone humide, comment l’identifier et pourquoi elle est si précieuse.

– Clara Jastrzabek et Zoé Siegel, agents au Parc, partageront également leur quotidien au sein du Parc leurs missions, leurs actions concrètes et la façon dont ces écosystèmes peuvent être mieux pris en compte dans notre vie de tous les jours.

– L’animation se déroulera principalement en intérieur, mais si la météo le permet, vous serez aussi invités à passer à l’action directement sur le terrain. Bottes vivement conseillées.

Et pour prolonger ce moment convivial, vous pouvez apporter votre pique-nique afin de partager le repas ensemble !

Infos pratiques

Dimanche 1er février de 10h à 12h

Maison du Parc, à Pourcy

20 personnes maximum

Réservations obligatoires ici https://bit.ly/4pyfV7r .

Maison du Parc Chemin de Nanteuil Pourcy 51480 Marne Grand Est +33 3 26 59 44 44

