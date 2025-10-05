YENNAYER 2976 – L’EMBARCADERE Aubervilliers

YENNAYER 2976 Début : 2026-01-10 à 20:00. Tarif : – euros.

L’EMBARCADERE en accord avec D-MUSIC PRODUCTION présente: YENNAYER 2976Sandra Hamaidi est une chanteuse, guitariste et flûtiste, elle mêle sonorités kabyles et touche personnelle. Sa voix douce fait rayonner ses émotions et sa culture.Amzik est un groupe qui réinvente la musique berbère en y mêlant des sonorités modernes. Leur univers puise dans les traditions kabyles tout en parlant au présent, créant une atmosphère vibrante et fédératrice. Chaque performance est une véritable célébration, portée par l’énergie du live et la richesse de l’héritage amazigh.Tiakabaouine est un groupe originaire de Tamanrasset en Algérie fait partie du groupe ethnique des Touaregs, le peuple bleu , descendant des Berbères d’Afrique du Nord. Sa musique, appelée Desert Blues , mélange l’electric blues, folk et rythmes africains. Certains disent même que ce style est à l’origine du blues américain.

L’EMBARCADERE 5 RUE EDOUARD POISSON 93300 Aubervilliers 93