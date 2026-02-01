Yenu Acoustique Trio

5, rue Jean Jaures Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 19:00:00

fin : 2026-02-26 21:00:00

Date(s) :

2026-02-26

L’Art Factory accueille le TRIO ACCOUSTIQUE YENU pour une soirée acoustique tout en douceur, portée par des sonorités venues des îles.

.

5, rue Jean Jaures Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 70.91.78 event.artfactory@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Art Factory welcomes TRIO ACCOUSTIQUE YENU for a gentle acoustic evening of island sounds.

L’événement Yenu Acoustique Trio Nouméa a été mis à jour le 2026-02-16 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie