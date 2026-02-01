Yenu Acoustique Trio Nouméa
Yenu Acoustique Trio Nouméa jeudi 26 février 2026.
Yenu Acoustique Trio
5, rue Jean Jaures Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 19:00:00
fin : 2026-02-26 21:00:00
Date(s) :
2026-02-26
L’Art Factory accueille le TRIO ACCOUSTIQUE YENU pour une soirée acoustique tout en douceur, portée par des sonorités venues des îles.
5, rue Jean Jaures Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 70.91.78 event.artfactory@gmail.com
English :
The Art Factory welcomes TRIO ACCOUSTIQUE YENU for a gentle acoustic evening of island sounds.
