Yeraz en concert , musique d’Arménie Café Les Voyageurs Lanvéoc

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc Finistère

2025-10-24 20:08:00

2025-10-24

2025-10-24

Autour de la chanteuse Güler Yildiz et de la virtuose du qanon (harpe arménienne) Kariné Arsenyan, Yeraz explore aussi bien les répertoires arméniens traditionnel, populaire, que classique à la recherche d’une musique du monde… d’ici .

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne

