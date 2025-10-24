Yeraz en concert , musique d’Arménie Café Les Voyageurs Lanvéoc
Yeraz en concert , musique d'Arménie Café Les Voyageurs Lanvéoc vendredi 24 octobre 2025.
Yeraz en concert , musique d’Arménie
Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc Finistère
Début : 2025-10-24 20:08:00
Autour de la chanteuse Güler Yildiz et de la virtuose du qanon (harpe arménienne) Kariné Arsenyan, Yeraz explore aussi bien les répertoires arméniens traditionnel, populaire, que classique à la recherche d’une musique du monde… d’ici .
Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne
