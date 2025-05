Yeraz Trio en concert – Locquénolé, 24 mai 2025 17:00, Locquénolé.

Finistère

Yeraz Trio en concert

2025-05-24 17:00:00

2025-05-24

2025-05-24

Yeraz Trio en concert, musiques d’Arménie et d’Ailleurs

avec, Güler yildiz-Bastion (chant), Kariné Arsenyan (qanôn) et Jean-François Caparroy (oud et percussions)

Participation Libre .

Salle du préau

Locquénolé 29670 Finistère Bretagne

