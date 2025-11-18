Yes daddy Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Yes daddy Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement mardi 18 novembre 2025.

Yes daddy

Du mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025 de 19h à 20h15. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 19:00:00

fin : 2025-11-19 20:15:00

Date(s) :

2025-11-18

Bashar Murkus

Khulood Basel

KHASHABI THEATRE



en arabe surtitré français

Un homme âgé, dont la mémoire vacille, reçoit un jeune inconnu venu monnayer un peu d’intimité. Mais au fil de la nuit, le vieillard confond son visiteur avec les fantômes de son passé. Le jeune homme, libéré de toute contrainte morale dans ce huis clos qu’il croit sans témoin, se laisse entraîner dans un jeu de rôle complexe. Ensemble, ils repoussent les limites de l’intimité.



Loin d’être un simple récit, Yes Daddy interroge la vérité, la mémoire et la manipulation. À travers cette relation, le metteur en scène Bashar Murkus tisse une fable troublante sur l’identité, les rapports de pouvoir, la solitude et le mensonge.

Les thèmes s’entrelacent, se déplacent au fil de la narration le vieillissement, l’oubli, la sexualité, la résilience psychologique…

Au cœur de ce voyage visuel et émotionnel, une question la vérité est-elle si importante quand la fiction nous rend plus heureux ? .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 74 28

English :

Bashar Murkus

Khulood Basel

KHASHABI THEATRE



in Arabic with French surtitles

German :

Bashar Murkus

Khulood Basel

KHASHABI THEATER



auf Arabisch mit französischen Übertiteln

Italiano :

Bashar Murkus

Khulood Basilea

TEATRO KHASHABI



in arabo con sottotitoli in francese

Espanol :

Bashar Murkus

Khulood Basilea

TEATRO KHASHABI



en árabe con sobretítulos en francés

L’événement Yes daddy Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille