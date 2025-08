YES DADDY Montpellier

YES DADDY Montpellier jeudi 6 novembre 2025.

YES DADDY

Domaine de Grammont Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-07

Depuis 2011, Bashar Murkus, auteur et metteur en scène, et Khulood Basel, dramaturge et productrice, travaillent ensemble au sein du Khashabi Theatre / Palestine, qu’ils ont créé dans le quartier palestinien de Haïfa. On avait pu voir leur grande pièce chorale, Milk, aux 13 vents. Il s’agit cette fois d’une forme plus intime, où se croisent deux personnages un vieil homme qui n’a trouvé personne pour venir parler avec lui ce soir-là, à l’exception d’un jeune homme qui se livre habituellement à des activités sexuelles pour de l’argent.

Il n’y aura pas de sexe, mais une conversation dont chacun semble avoir besoin. Le vieil homme n’a plus de mémoire, demain il aura tout oublié, alors chacun se livre en toute liberté, se révèle et se transforme. La pièce pose la question de la solitude, du mal qu’on peut faire à d’autres comme à soi même pour ne pas être seul, de nos souvenirs et de leur influence sur nos actions, mais aussi de ce qui peut se produire quand nous pensons que nos actes ne seront pas jugés.

durée 1h15

spectacle en arabe surtitré en français .

Domaine de Grammont Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 25 00

English :

Since 2011, writer/director Bashar Murkus and playwright/producer Khulood Basel have been working together at Khashabi Theatre/Palestine, which they founded in the Palestinian neighborhood of Haifa.

German :

Seit 2011 arbeiten Bashar Murkus, Autor und Regisseur, und Khulood Basel, Dramaturgin und Produzentin, im Khashabi Theatre / Palestine zusammen, das sie im palästinensischen Viertel von Haifa gegründet haben.

Italiano :

Dal 2011, il drammaturgo e regista Bashar Murkus e il drammaturgo e produttore Khulood Basel lavorano insieme al Khashabi Theatre / Palestine, che hanno fondato nel quartiere palestinese di Haifa.

Espanol :

Desde 2011, el dramaturgo y director Bashar Murkus y el dramaturgo y productor Khulood Basel trabajan juntos en Khashabi Theatre / Palestine, que crearon en el barrio palestino de Haifa.

