Yéti Race Tignes

Yéti Race Tignes dimanche 23 novembre 2025.

Yéti Race

Tignes Savoie

Courir en salle ? Bof… Dans un parc ? Mieux. Dans la neige, entre potes, et avec toute une série d’obstacles déjantés à surmonter ? Là, on valide ! Vous aussi ? Alors chaussez vos baskets et rejoignez-nous le 24 novembre pour la Yéti Race !

English :

Running indoors at the gym? We’ll pass… In a park? Better. In the snow, with your friends, and special challenges to tackle? Well NOW we’re talking!

German :

Laufen in der Halle? Was soll ich tun? In einem Park? Besser. Im Schnee, mit Freunden und einer ganzen Reihe von verrückten Hindernissen, die es zu überwinden gilt? Da sind wir dabei! Sie auch? Dann ziehen Sie sich Ihre Turnschuhe an und machen Sie am 24. November beim Yeti-Rennen mit!

Italiano :

Correre al chiuso? Bene? In un parco? Meglio. Sulla neve, con i vostri compagni e una serie di ostacoli pazzeschi da superare? Questa è la strada da percorrere! E voi? Allora indossate le scarpe da ginnastica e unitevi a noi il 24 novembre per la Yeti Race!

Espanol :

¿Correr bajo techo? ¿Y bien? ¿En un parque? Mejor. ¿En la nieve, con tus compañeros y toda una serie de locos obstáculos que superar? Así se hace ¿Y tú? Pues ponte las zapatillas y únete a nosotros el 24 de noviembre en la Yeti Race

