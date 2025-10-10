YEUL LE JEUNE La Station théâtre Louverné

YEUL LE JEUNE La Station théâtre Louverné 10 et 11 octobre Plein tarif : 11€ – Tarif réduit : 7€ (si QF < 500€) Poème épique de Joël Jouanneau. Une tragédie sédentaire du silex au canon où la cruauté d'avant les mots survit au déluge des armes conventionnelles. Yeul le jeune ------------- ### de Joël Jouanneau Théâtre, poésie, musique à partir de 13 ans Le poème épique de la division. Une tragédie sédentaire du silex au canon où la cruauté d'avant les mots survit au déluge des armes conventionnelles. « T_u ne franchiras aucun seuil, tu n’auras pas de tribu ni d’abri ou gîter et nul ne t’épargnera. Aussi pour survivre tu devras dire oui (…) à la rose et au chardon (…) à la glace et à la braise (…) toujours oui au bien et toujours oui au mal._ » Avec Joël Jouanneau, récitant et Hossein Soltani, oud & percussions Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2025-10-10T20:00:00.000+02:00 Fin : 2025-10-11T21:15:00.000+02:00 1 https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/yeul-le-jeune-samedi-11-octobre-2025-a-20h https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/yeul-le-jeune-vendredi-10-octobre-2025-a-20h https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre resalastationtheatre@gmail.com La Station théâtre 35520 Mézière Louverné 53950 Mayenne