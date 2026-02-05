Yi Yi (2000), accompagné par Bastian Meiresonne, spécialiste du cinéma asiatique Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 6 EUR
Début : 2026-03-06 20:30:00
2026-03-06
Yi Yi (2000)
2h53 vost
Cannes Classics 2025
Réalisé par Edward Yang
Avec Wu Nianzhen, Issey Ogata, Elaine Jin
Taiwan drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Yi Yi (2000)
2:53 ? vost
Cannes Classics 2025
Directed by Edward Yang
Starring Wu Nianzhen, Issey Ogata, Elaine Jin
Taiwan drama
