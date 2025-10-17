Yildiz Saison Culturelle Bédée Bédée
Bédée Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Dans le cadre de la saison culturelle, LaCoustik vous propose le concert » De la Mer Egée à la Mer Noire » le 17 octobre à 20h30.
La musique de YILDIZ puise son inspiration dans les thèmes traditionnels d’Anatolie et de Roumélie, ornés d’un large éventail d’arrangements et d’improvisation. Les 4 artistes nous offrent ici un moment de découverte de chants populaires de ces différentes régions, portés par l’incomparable voix d’Estelle Beaugrand.
Estelle BEAUGRAND: Chant, Percussions
Julien LEBON: Violon
Nicolas STÉVENIN: Oud, Saz
Gaëtan SAMSO: Percussions
Prod Simya Productions
Gratuit. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04
