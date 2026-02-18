Yildiz Ciboulette & Cie Salins-les-Bains

Yildiz

Début : 2026-03-07 20:00:00

Le café-restaurant Ciboulette & Cie vous propose un repas concert avec Yildiz, musique orientale.

Et l’après-midi stage de percussion.

Yildiz, Ney Solo, (60 minutes)

Aimmi vous propose une immersion d’une heure dans la musique orientale (ottomane et arabe). Son instrument principal est le ney (flûte transversale en roseau) qu’il vous présentera ainsi que certains des principes et règles qui gouvernent ces séculaires et vastes traditions musicales de l’Orient. Outre ses flûtes, Aimmi s’aide de percussions et de boucles toutes créées en direct.

Découverte de la percussion arabe (90 minutes, 5 personnes maximum)

En un atelier d’une heure et demie, Aimmi, à l’aide de mini darboukas turcs, vous initie au beat oriental. Selon les talents des participant·e·s, vous battrez le Maksum et le Baladi pour réchauffer cette fin d’hiver.

Aucune connaissance musicale n’est nécessaire.

BIO

Aimmi (Tonton en arabe) alias Pascal Rossy découvre le jazz à 10 ans avec John Coltrane. Après des études de saxophone classique et de mathématiques, il se lance dans la musique, jouant dans des groupes punk puis étudiant le jazz au CIM. Dans les années 80, il part en Martinique enseigner le jazz et jouer avec des orchestres de zouk, avant de rencontrer Fela Kuti au Nigéria, expérience qui marque sa carrière. Dans les années 90, il alterne musique et informatique, s’installe en Suisse en 1995, puis part à Singapour en 2008, où il écume l’Asie du Sud-Est et enregistre un album. En 2011, il découvre le ney (flûte transversale en roseau) et la musique ottomane, qu’il pratique depuis avec passion. De retour en Suisse depuis 2020, il continue d’explorer la musique orientale avec les ensembles genevois Zaafran et Ishraq. Aimmi est aussi fortement engagé dans l’enseignement musical comme professeur de saxophone et vice-président de la Maison de la Musique de Divonne depuis des années. Il organise et programme Les concerts de la pleine lune dans le pays de Gex depuis 2021. .

Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 15 74 ciboulettetcie@gmail.com

