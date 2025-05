Yin Sonore au Bugue – Salle de Yoga Le Bugue, 24 mai 2025 10:30, Le Bugue.

10H30 Atelier Yin Sonore au Bugue. Reins et vessie, yin yoga et sonothérapie pour se ressourcer. Sur réservation. 25€

Rdv le 24 mai au Bugue pour un atelier Yin sonore « Reins et vessie, la valeur ». De 10h30 à 12H Yin yoga et sonothérapie dans un espace accueillant pour se ressourcer. Réservations au 07 86 28 52 49/ 06 25 51 04 89. 25€ .

Salle de Yoga 5B Rue Bastière

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 78 62 85 24

English : Yin Sonore au Bugue

10:30 Yin Sonore workshop in Le Bugue. Kidneys and bladder, yin yoga and sound therapy to recharge your batteries. Reservations required. 25?

German : Yin Sonore au Bugue

10H30 Workshop Yin Sonore in Le Bugue. Nieren und Blase, Yin Yoga und Sonotherapie, um neue Energie zu tanken. Nur mit Reservierung. 25?

Italiano :

10.30 Laboratorio Yin Sonore a Le Bugue. Reni e vescica, yin yoga e terapia del suono per ricaricare le batterie. Prenotazione obbligatoria. 25?

Espanol : Yin Sonore au Bugue

10.30 Taller de Yin Sonore en Le Bugue. Riñones y vejiga, yin yoga y terapia de sonido para recargar las pilas. Reserva previa. 25?

