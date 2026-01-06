YIN YOGA & BOLS DE CRISTAL

12 Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 16:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Séance de Yin yoga accompagnée d’un voyage sonore aux bols de cristal.

Le yin yoga est une pratique de yoga très douce, favorisant le repos et le lâcher-prise.

La lenteur et l’immobilité sont caractéristiques de la pratique yin, pour un étirement profond et doux.

Les bols de cristal givrés sont des instruments à la vibration puissante et enveloppante.

Au fil des postures, vous serez porté par un son profond et long, propice au relâchement et à l’évasion.

Tout le matériel de pratique est disponible sur place, il est cependant nécessaire de prévoir un plaid pour votre confort ainsi qu’une tenue chaude et confortable.

Réservation obligatoire sur Mlkyoga.fr .

12 Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 58 55 80 contactmlkyoga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement YIN YOGA & BOLS DE CRISTAL Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Saint Brevin