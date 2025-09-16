Yin Yoga chez Ty Rando Audierne

Yin Yoga chez Ty Rando Audierne mardi 16 septembre 2025.

Yin Yoga chez Ty Rando

32 rue du 14 juillet Audierne Finistère

Début : 2025-09-16 13:00:00

fin : 2025-12-23 14:00:00

2025-09-16

Tous les mardis, prenez un moment pour souffler à votre pause déjeuner.

Sandra vous guide et vous accompagne pour un moment de déconnexion tout en douceur !

Matériel fournis si besoin.

Tenue confortable à prévoir.

Parking client disponible.

Réservation auprès du magasin. .

32 rue du 14 juillet Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 83 00 76 62

