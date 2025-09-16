Yin Yoga chez Ty Rando Audierne
Yin Yoga chez Ty Rando Audierne mardi 16 septembre 2025.
Yin Yoga chez Ty Rando
32 rue du 14 juillet Audierne Finistère
Début : 2025-09-16 13:00:00
fin : 2025-12-23 14:00:00
2025-09-16
Tous les mardis, prenez un moment pour souffler à votre pause déjeuner.
Sandra vous guide et vous accompagne pour un moment de déconnexion tout en douceur !
Matériel fournis si besoin.
Tenue confortable à prévoir.
Parking client disponible.
Réservation auprès du magasin. .
32 rue du 14 juillet Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 83 00 76 62
