YIN YOGA EN AUTOMNE Pégairolles-de-l’Escalette

YIN YOGA EN AUTOMNE Pégairolles-de-l’Escalette dimanche 5 octobre 2025.

YIN YOGA EN AUTOMNE

Place de la mairie Pégairolles-de-l’Escalette Hérault

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

L’automne est une saison de lâcher-prise, une invitation à se délester du superflu, comme les arbres qui se libèrent de leurs feuilles.

Accessible à tous, même débutants. Un moment cocooning et régénérant, pour se reconnecter à soi et accueillir les énergies de l’automne.

L’automne est une saison de lâcher-prise, une invitation à se délester du superflu, comme les arbres qui se libèrent de leurs feuilles.

Ce stage de Yin yoga sera consacré aux méridiens Poumon et Gros intestin, associés à l’élément Métal en médecine chinoise. Par des postures tenues en douceur, des exercices de respiration et une relaxation profonde, nous viendrons

Stimuler et équilibrer l’énergie de la saison,

Ouvrir l’espace du souffle et apaiser l’esprit,

Expérimenter un rituel symbolique de libération.

Au programme

Yin yoga ciblé sur les méridiens de l’automne,

Pranayama (respiration purificatrice),

Yoga Nidra (relaxation guidée),

Rituel de lâcher-prise.

Accessible à tous, même débutants.

Un moment cocooning et régénérant, pour se reconnecter à soi et accueillir les énergies de l’automne.

Pensez à prendre Tapis, tenue confortable, chaussette, plaid, oreiller et/ou coussins pour votre maintien dans les postures.

Si vous avez des questions vous pouvez me contacter par téléphone et laissez un message je ne suis pas disponible tout de suite , je vous rappellerai.

À très bientôt

Au plaisir d’être tous ensemble ! .

Place de la mairie Pégairolles-de-l’Escalette 34700 Hérault Occitanie +33 067288616 vjsyogatrad@outlook.fr

English :

Autumn is a season of letting go, an invitation to shed the superfluous, like trees shedding their leaves.

Accessible to all, even beginners. A cocooning, regenerating moment to reconnect with yourself and welcome the energies of autumn.

German :

Der Herbst ist eine Jahreszeit des Loslassens, eine Einladung, sich von Überflüssigem zu befreien, wie die Bäume, die sich von ihren Blättern befreien.

Für alle zugänglich, auch für Anfänger. Eine kokonartige und regenerierende Zeit, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden und die Energien des Herbstes zu empfangen.

Italiano :

L’autunno è una stagione in cui ci si lascia andare, un invito a liberarsi del superfluo, come gli alberi si liberano delle foglie.

Accessibile a tutti, anche ai principianti. Un momento rigenerante per riconnettersi con se stessi e accogliere le energie dell’autunno.

Espanol :

El otoño es una estación para dejar ir, una invitación a desprenderse de lo superfluo, como los árboles se desprenden de sus hojas.

Accesible a todos, incluso a los principiantes. Un momento cocooning, rejuvenecedor para volver a conectar con uno mismo y dar la bienvenida a las energías del otoño.

L’événement YIN YOGA EN AUTOMNE Pégairolles-de-l’Escalette a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC