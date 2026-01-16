Yin Yoga et restauratif Salle La Lune Bleue Andernos-les-Bains

Yin Yoga et restauratif

Salle La Lune Bleue 2 Avenue Gustave Eiffel Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Manomaya Kosha, l’enveloppe des sensations et des émotions, des jugements et des pensées, des fantasmes et des désirs; qui constitue notre mental. Pendant cet atelier de Yin Yoga et Yoga Restauratif; on va recherché l’apaisement du mental, stimulant notre système nerveux parasympathique en revenant en nous, à l’instant présent.

Pour la séance ramenez une tenue confortable et à boire. .

