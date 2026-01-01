Yin Yoga Salle Henri Picoron Puyravault

Yin Yoga

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée

Début : 2026-01-20 19:00:00

fin : 2026-02-05 20:15:00

2026-01-20 2026-01-29 2026-02-05

Venez tester Le Yin Yoga qui est une invitation à ralentir, à écouter, à ressentir son corps .

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 46 58 00 90 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

