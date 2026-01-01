Yin Yoga Salle Henri Picoron Puyravault
Yin Yoga Salle Henri Picoron Puyravault mardi 20 janvier 2026.
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 19:00:00
fin : 2026-02-05 20:15:00
Date(s) :
2026-01-20 2026-01-29 2026-02-05
Venez tester Le Yin Yoga qui est une invitation à ralentir, à écouter, à ressentir son corps .
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 46 58 00 90 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
