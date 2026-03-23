Yin Yoga Sonore La Pause Bien-être Brebotte
Yin Yoga Sonore La Pause Bien-être Brebotte mercredi 8 avril 2026.
Yin Yoga Sonore
La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 18:30:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Avec douceur et lenteur, les postures de yin yoga invitent à l’immobilité du corps, à la circulation du souffle et au lâcher-prise. Un temps de pause accompagné par la résonnance et les vibrations des bols tibétains, des bâtons de pluie, des carillons… Un voyage intérieur hors du temps. .
La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yin Yoga Sonore
L’événement Yin Yoga Sonore Brebotte a été mis à jour le 2026-03-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Brebotte (Territoire-de-Belfort)
- Yoga enfant famille La Pause Bien-être Brebotte 8 avril 2026
- Yoga du rire La Pause Bien-être Brebotte 10 avril 2026
- Yoga enfant famille La Pause Bien-être Brebotte 15 avril 2026
- Marche Nature à Brebotte Brebotte 25 avril 2026
- Les Journées Médiévales de Brebotte Brebotte 16 juillet 2026