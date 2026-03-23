Yin Yoga Sonore La Pause Bien-être Brebotte

Yin Yoga Sonore

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Avec douceur et lenteur, les postures de yin yoga invitent à l’immobilité du corps, à la circulation du souffle et au lâcher-prise. Un temps de pause accompagné par la résonnance et les vibrations des bols tibétains, des bâtons de pluie, des carillons… Un voyage intérieur hors du temps. .

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com

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English : Yin Yoga Sonore

L’événement Yin Yoga Sonore Brebotte a été mis à jour le 2026-03-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)