YIN YOGA SONORE RENAISSANCE PRINTANIÈRE

Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 16:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Yin Yoga sonore Renaissance printanière

Le printemps arrive… et avec lui un moment très particulier dans le cycle de l’année l’équinoxe.

C’est cet instant où le jour et la nuit s’équilibrent parfaitement, avant que la lumière ne prenne doucement le dessus… ✨

Un moment de transition, de renouveau, et souvent aussi un moment propice à poser des intentions et se remettre en mouvement.

Un atelier plus doux et introspectif pour ralentir, intégrer et se déposer.

À travers des postures longues de Yin Yoga accompagnées de sons et vibrations, nous inviterons le corps et le système nerveux à relâcher profondément.

Cette pratique sera une invitation à

– libérer les tensions accumulées pendant l’hiver

– créer de l’espace dans les hanches et le bassin

– laisser émerger doucement l’énergie du renouveau

Réservation obligatoire sur mlkyoga.fr Billetterie possible en ligne ICI>>> .

Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 58 55 80 contactmlkyoga@gmail.com

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English :

L’événement YIN YOGA SONORE RENAISSANCE PRINTANIÈRE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint Brevin