YIN YOGA SONORE Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

YIN YOGA SONORE

Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27 16:30:00

Date(s) :

2026-09-27

« La nature n’est pas pressée, et pourtant tout est accompli. » – Lao Tseu

La séance de Yin yoga sonore combine la pratique de Yin yoga – très douce, avec des postures tenues longtemps favorisant le relâchement et/ou la pression douce – et les bienfaits du voyage sonore. Les sons et vibrations accompagnent merveilleusement le lâcher prise et l’invitation à ralentir. Cette séance est inspirée par les notions automnales comme le besoin de revenir vers soi, de se reposer, de lâcher-prise et de faire le tri, de ralentir le rythme et s’autoriser à se déposer, pour vivre sereinement les saisons fraiches, et connecter un peu plus à son énergie, dans ce qu’elle invite à ralentir. En médecine traditionnelle chinoise, l’automne débute courant août et se termine fin octobre. L’équinoxe d’automne tel que nous ne plaçons dans notre calendrier correspond donc au milieu de la saison d’automne du calendrier de la MTC. Cela suggère une autre manière de d’observer le monde et son énergie.

Le yin yoga est une pratique de yoga très douce, favorisant le repos et le lâcher-prise. La lenteur et l’immobilité sont caractéristiques de la pratique yin, pour un étirement profond et doux.

Les bols de cristal givrés sont des instruments à la vibration puissante et enveloppante. Au fil des postures, vous serez porté par un son profond et long, propice au relâchement et à l’évasion.

Tout le matériel de pratique est disponible sur place, il est cependant nécessaire de prévoir un plaid pour votre confort ainsi qu’une tenue chaude et confortable.

Réservation obligatoire sur mlkyoga.fr Billetterie possible en ligne ICI>>> .

Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 58 55 80 contactmlkyoga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement YIN YOGA SONORE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin