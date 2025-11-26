Yinka Esi Graves The Disappearing Act Le Quartz Brest

Yinka Esi Graves The Disappearing Act

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 19:00:00

fin : 2025-11-27 20:00:00

Date(s) :

2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28

Explorant les racines profondes du flamenco, l’interprète et chorégraphe Yinka Esi Graves irradie le plateau par sa danse, qui rend un hommage vibrant aux corps noirs.

Entourée de trois musiciens aux classiques chant et guitare viennent s’ajouter la plus inhabituelle batterie –, la danseuse traverse le vocabulaire du flamenco avec une présence et une énergie sidérante. Poses sculpturales, variations fiévreuses de zapateos (martèlements des pieds caractéristiques), amplitude des mouvements, L’interprète et chorégraphe célèbre la danse flamenca avec éclats, tout en rappelant son héritage des danses africaines, aujourd’hui oublié. Avec une extrême finesse, elle fait réapparaître le corps noir à travers l’un des folklores les plus emblématiques d’Europe.

Informations pratiques

Durée 1h.

Réservation conseillée

Projection de 6 courts métrages à découvrir dans le hall du Petit Théâtre .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

