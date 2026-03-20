Yintah – Le Printemps des arts autochtones Le DIX (Maison de quartier) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 19:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Projection, par De la Plume à l’Écran « Yintah » – Documentaire de Jennifer Wickham (Wet’suwet’en), Brenda Michell (Wet’suwet’en), Michael Toledano – Canada, 2024, 1h50 En Colombie-Britannique, depuis le début des années 2010, les Wet’suwet’en résistent à la construction de multiples pipelines qui menacent de traverser illégalement leur territoire ancestral. Tourné sur plus de dix ans, le documentaire suit plus particulièrement le combat de Tsakë ze’ Howilhkat Freda Huson et Tsakë ze’ Sleydo’ Molly Wickham, deux femmes wet’suwet’en tout aussi déterminées qu’inspirantes. Soirée animée en partenariat avec Amnesty International. Dans le cadre de Place auX mondeSet du Printemps des arts autochtones

Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100

https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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