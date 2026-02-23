Yixi Tian Dire aux montagnes que nous ne partons jamais Exposition Galerie d’Art municipale Brioude

Yixi Tian Dire aux montagnes que nous ne partons jamais Exposition

Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude Haute-Loire

Début : Vendredi 2026-03-03 14:00:00

fin : 2026-03-27 18:00:00

2026-03-03

Dans le cadre de sa résidence d’artiste à Brioude, le photographe-auteur Yixi Tian expose ses œuvres, une initiative portée par le Festival de la photographie et la Ville de Brioude

Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 94 59 mandrin@ville-brioude.fr

English :

As part of his artist residency in Brioude, photographer-author Yixi Tian exhibits his work, an initiative supported by the Festival of Photography and the City of Brioude

