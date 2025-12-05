Ymu Orléans Orléans

Ymu Jeudi 11 décembre, 12h00 Orléans Loiret

YMU — Bijoux unisexes et sensoriels en argent recyclé

Je m’appelle Julia, je suis joaillière et créatrice de la marque Ymu.

Fille d’ébéniste, j’ai grandi dans un atelier, baignant dès mon enfance dans l’univers du travail manuel et de la création. J’ai toujours su que je ferais de l’artisanat, animée par cette envie profonde de donner forme à mes idées et de créer des objets qui portent une âme.

Avec Ymu, j’ai voulu aller au-delà de l’esthétique. Chaque bijou que je conçois est pensé pour éveiller les sens, pour être manipulé, touché, ressenti, dans une démarche où la dimension sensorielle est essentielle.

Au cœur de ma démarche, il y a aussi un engagement fort pour l’éco-responsabilité et la durabilité. Matière première, fabrication, emballage, impression, expédition : tout est pensé pour réduire l’impact environnemental de chaque création.

Mais au-delà de l’aspect matériel, ma marque se veut inclusive. Mes bijoux sont pensés pour tous·tes, sans distinction. Ils sont conçus pour s’adapter à chacun·e, peu importe son histoire, son corps, son identité. C’est une démarche qui me tient particulièrement à cœur, car elle résonne avec mon propre vécu et ma manière de percevoir le monde.

Manipulez, jouez, explorez

C’est entre vos mains que mes bijoux prennent vie.

Depuis toujours, la dimension sensorielle est essentielle pour moi. Enfant émotive et sensible, j’ai développé un besoin profond de toucher, de ressentir, de m’occuper les mains pour apaiser mon esprit. Ce besoin de stimuli sensoriels, je sais qu’il est partagé par beaucoup d’entre vous.

C’est pourquoi j’ai conçu une partie de ma collection pour répondre à ce besoin d’apaisement émotionnel. Mobiles et modulables, mes bijoux sont pensés comme des objets à manipuler, à explorer, à s’approprier comme un prolongement de votre corps.

Tournez-les, déplacez-les, faites-les glisser entre vos doigts et trouvez du réconfort dans chaque sensation.

Affirmez votre singularité

Avec des bijoux unisexes, universels et intemporels.

On voit partout le même collier tendance plaqué or, la même bague sertie d’une pierre synthétique, les mêmes boucles d’oreilles industrielles sur des corps exclusivement féminins.

Je rêve de voir des humain·es porter fièrement des bijoux de qualité, non genrés, qui traversent le temps et participent à changer les regards sur les corps.

Il est important pour moi que chacun·e puisse s’approprier mes bijoux, et qu’ils vous subliment sans distinction de genre, de corpulence, d’âge, d’appartenance ethnique ou culturelle.

Peu importe qui vous êtes et d’où vous venez, mes bijoux sont pensés pour s’adapter à vous et non l’inverse. Appropriez-les vous et laissez-les évoluer avec votre style au fil du temps.

Choisissez l’artisanat, portez l’éthique

Je fabrique chaque bijou à la main en argent recyclé.

Dans un monde où certaines marques cachent derrière une image artisanale soignée des modes de production industriels et automatisés, j’ai fait le choix de la transparence.

J’utilise de l’argent recyclé en France plutôt que des matériaux importés, souvent extraits dans des conditions d’exploitation inhumaines et avec un impact environnemental dévastateur.

Je pense mes bijoux pour qu’ils durent et évoluent avec vous. Quand vous en adoptez un, c’est pour toute la vie. Si un jour vous vous en lassez, vous pourrez me le renvoyer pour qu’il soit recyclé.

Fière de mon métier, je veux prouver qu’on peut faire des bijoux artisanaux modernes, durables et éthiques à des tarifs justes.

