Yndling • Lal Tuna SUPERSONIC Paris

YNDLING (22h00)

(Dream pop – Oslo, NOR)

Yndling est le projet dream pop norvégien de Silje Espevik, qui mélange shoegaze, trip hop et pop alternative pour créer un son atmosphérique et avant-gardiste. Son nouvel album Time Time Time (I’m in the Palm of Your Hand) et son premier single « It’s Almost Like You’re Here » ont suscité un vif intérêt à l’international et ont reçu un soutien important de la part de Spotify. Après avoir fait salle comble au Royaume-Uni et s’être produite au SXSW, à l’ESNS et au SPOT, Yndling présentera son spectacle immersif lors d’une tournée européenne au printemps 2026, qui passera notamment par Berlin, Berne, Paris et Barcelone.

https://yndling.bandcamp.com/

LAL TUNA (21h00)

(Alt pop – Bordeaux, FR)

Lal Tuna évolue au sein de la scène musicale française depuis seulement un an. Hyper-active artistiquement parlant, on comprend mieux sa volonté de quitter Istanbul il y a trois ans, alors qu’elle était âgée de 18 ans. Elle compose, enregistre et produit sa musique toute seule depuis son appartement, créant un univers à la fois intime et cinématographique qui mêle sonorités pop mainstream, gothiques et garage des années 60s. Après le sombre Television Forever, elle dévoile un visage plus lumineux avec son nouveau single Car Crashes, tout en conservant cette profondeur mélancolique qui caractérise son écriture. Même si elle enregistre en solo, sur scène on la retrouve soit en duo, soit avec son groupe au complet.

Les 3 influences : PJ Harvey, Ethel Cain, Mazzy Star

https://laltuna.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@laltunaa

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Jeudi 12 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Beach House, Still Corners & Cocteau Twins

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-12T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-13T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-12T19:00:00+02:00_2026-03-12T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/7ER6nLdUn https://fb.me/e/7ER6nLdUn