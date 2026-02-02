Yo ga des saisons avec Aurore Fayet Barbaste

Yo ga des saisons avec Aurore Fayet

290, route des Martinets Barbaste Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Une fois par mois jusqu’au mois de juin, Aurore Fayet propose des séances de Yoga des Saisons.

Le Yoga des Saisons est bien plus qu’un cours de yoga.

C’est une expérience merveilleuse, en lien avec les cycles de la nature, pour harmoniser le corps, le cœur et l’énergie, sans recherche de performance. Un espace de reconnexion, de douceur et de vitalité à travers le mouvement, la respiration, la présence, parfois le silence.

Nous travaillons tous les plans de l’être

avec légèreté, profondeur et beaucoup de cœur .

290, route des Martinets Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 47 34 77 auroremassage@hotmail.com

