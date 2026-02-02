Yo ga des saisons avec Aurore Fayet Barbaste
Yo ga des saisons avec Aurore Fayet Barbaste samedi 14 mars 2026.
Yo ga des saisons avec Aurore Fayet
290, route des Martinets Barbaste Lot-et-Garonne
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Une fois par mois jusqu’au mois de juin, Aurore Fayet propose des séances de Yoga des Saisons.
Le Yoga des Saisons est bien plus qu’un cours de yoga.
C’est une expérience merveilleuse, en lien avec les cycles de la nature, pour harmoniser le corps, le cœur et l’énergie, sans recherche de performance. Un espace de reconnexion, de douceur et de vitalité à travers le mouvement, la respiration, la présence, parfois le silence.
Nous travaillons tous les plans de l’être
avec légèreté, profondeur et beaucoup de cœur .
290, route des Martinets Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 47 34 77 auroremassage@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yo ga des saisons avec Aurore Fayet
L’événement Yo ga des saisons avec Aurore Fayet Barbaste a été mis à jour le 2026-01-30 par OT de l’Albret