Yo Hes Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Un carnet de voyage, qui prends vie au sein d’un quartet international, plein d’ardeur et d’amplitude ; ré-imaginant l’aura de Coltrane, la poésie de Mark Turner (la chaleur de Cannonball Adderley) et le mystère de Wayne Shorter.

Avec cette équipe de musiciens Parisiens et Bruxellois (rencontrés au CNSM de Paris et au Conservatoire Royal de Bruxelles) il remporte en Juillet 2024 le premier prix du concours jeunes du Dinant Jazz Festival.

Yo Hes : saxophone alto

Simon Groppe : piano

Gabriel Sauzay : contrebasse

Emilian Ducret : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz moderne, compositions — « 700 » est un cycle de compositions écrites par le jeune saxophoniste franco-américain Yo Hes au cours de ses voyages à travers l’Europe: de ville en ville, de club en club, au fil des saisons et des rencontres…

Le vendredi 16 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



