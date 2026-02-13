YOA en concert, L’Aéronef, Lille

YOA en concert Samedi 21 mars, 20h00 L’Aéronef Nord

27 € / 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T20:00:00+01:00 – 2026-03-21T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T20:00:00+01:00 – 2026-03-21T23:00:00+01:00

Un sérum de vérité, de lucidité et de contemporanéité : telle est Yoa, l’enfant prodige de la pop aux pulsations électro. Avec son album La Favorite (2025), Yoa a redonné des couleurs à la pop française, bousculé les codes, et dépoussiéré les thèmes d’écriture. Sacrée « révélation scène » aux Victoires de la Musique 2025, l’artiste a le secret de concerts-uppercuts !

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Colin Solal