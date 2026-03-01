Yoa en concert ! Première partie Anaysa Villers-Cotterêts

Yoa en concert ! Première partie Anaysa

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 21:45:00

Date(s) :

2026-03-28

L’enfant prodige de la pop vous donne rendez-vous à la Cité pour un concert organisé dans le cadre du Festival Paroles.

L’enfant prodige de la pop vous donne rendez-vous à la Cité pour un concert organisé dans le cadre du Festival Paroles.

Avec son premier disque La Favorite, la chanteuse pourrait bien avoir trouvé le titre idéal !

Un sérum de vérité, de lucidité et de modernité telle est Yoa, l’enfant prodige de la pop aux pulsations électro. Yoa, 27 ans, parisienne aux racines suisses, se distingue par un style musical mélangeant pop et électro, influencé par Billie Eilish ou encore FKA Twigs. Dans l’intimité de sa chambre, elle compose, écrit et façonne un univers à la mélancolie douce-amère. Yoa redonne des couleurs à la pop française, bouscule les codes, et dépoussière les thèmes (chagrins d’amitié, violences sexuelles, santé mentale, amour et hétéronormativité…). L’univers musical de Yoa est marqué par une atmosphère intime, souvent introspective, mais aussi énergique et pleine de nuances.

En concert, chacune de ses prestations fait l’effet d’une claque ce n’est pas pour rien qu’elle a été sacrée Révélation scène aux Victoires de la Musique 2025 !

Première partie Anaysa

Musicienne de l’instant, Anaysa prononcez Anaïssa transforme ses expériences, grandes ou infimes, en paysages sonores sensibles. Sa musique mêle introspection et spontanéité, comme une bande-son de la vie qui se vit, sans artifice. Portée par une voix singulière et des productions aux textures délicates, elle navigue entre pop sensible et éclats électroniques, dessinant une musique à la fois intime et vibrante. Anaysa ne raconte pas des histoires figées elle évoque, elle suggère, elle invite à sentir plutôt qu’à comprendre. Pour elle, chaque moment vécu a le potentiel de devenir chanson — parce que ressentir, c’est déjà créer.

Après les iNOUïS du Printemps de Bourges en 2024 et plus d’un an de concerts, Anaysa sort son prochain EP Princesse tn en février 2026. Papillons, le premier single extrait est sorti le 31 octobre.

Diffusion Dynamo Spectacles .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The child prodigy of pop will be at the Cité for a concert organized as part of the Festival Paroles.

L’événement Yoa en concert ! Première partie Anaysa Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-03-04 par Agence Aisne Tourisme