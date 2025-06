Yoa + Hélène Sio (1e partie) Alençon 6 novembre 2025 20:30

Orne

Yoa + Hélène Sio (1e partie) 171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Un serum de vérité, de lucidité et de contemporaneité telle est Yoa, l’enfant prodige de la pop aux pulsations électro. Sacrée révélation scène des Victoires de la Musique 2025, Yoa redonne des couleurs à la pop française, bouscule les codes, et dépoussière des thèmes universels chagrins d’amitié, violences sexuelles, santé mentale, amour et hétéronormativité… Celle dont l’énergie sur scène nous fait l’effet d’une claque vous entraînera dans son univers audacieux !

En 1e partie, Hélène Sio Car nous enchantera avec ses textes et ses mélodies qui incarnent ce qui nous anime, de la tragédie à l’exaltation. Son 1er EP « Les ratures » est celui de la passion et laisse transparaître sa vitalité contagieuse et sa profondeur d’âme. Mêlant tout aussi bien sa voix profonde à des ballades piano/voix à fleur de peau qu’à des mélodies plus pop, elle puise ses influences entre les icônes des années 70 et le renouveau de la chanson française !

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

English : Yoa + Hélène Sio (1e partie)

A serum of truth, lucidity and contemporaneity: that’s Yoa, the child prodigy of electro-pop. Crowned revelation on stage at the 2025 Victoires de la Musique awards, Yoa brings color back to French pop, shaking up codes and dusting off universal themes: heartbreak, sexual violence, mental health, love and heteronormativity… Her on-stage energy is like a slap in the face, and she’ll draw you into her audacious universe!

In the 1st half, Hélène Sio Car will enchant us with her lyrics and melodies that embody what drives us, from tragedy to exaltation. Her 1st EP « Les ratures » is one of passion, and reveals her contagious vitality and depth of soul. Blending her deep voice with skin-deep piano/vocal ballads and pop melodies, she draws her influences from the icons of the ’70s and the revival of French chanson!

German :

Ein Serum aus Wahrheit, Klarheit und Zeitgenossenschaft: Das ist Yoa, das Wunderkind des Pop mit Elektro-Puls. Yoa, die bei den Victoires de la Musique 2025 zur Entdeckung auf der Bühne gekürt wurde, verleiht dem französischen Pop neue Farbe, wirft die Codes über Bord und entstaubt universelle Themen: Liebeskummer, sexuelle Gewalt, geistige Gesundheit, Liebe und Heteronormativität? Die Frau, deren Energie auf der Bühne wie ein Schlag ins Gesicht wirkt, wird Sie in ihre kühne Welt entführen!

Im 1. Teil wird uns Hélène Sio Car mit ihren Texten und Melodien verzaubern, die das verkörpern, was uns antreibt, von der Tragödie bis zum Hochgefühl. Ihre erste EP « Les ratures » ist eine EP der Leidenschaft und lässt ihre ansteckende Vitalität und ihre Seelentiefe durchscheinen. Sie vermischt ihre tiefe Stimme mit gefühlvollen Klavier- und Gesangsballaden und poppigen Melodien und findet ihre Einflüsse zwischen den Ikonen der 70er Jahre und der Erneuerung des französischen Chansons!

Italiano :

Un siero di verità, lucidità e contemporaneità: ecco Yoa, la bambina prodigio dell’electro-pop. Incoronata rivelazione sul palco dei 2025 Victoires de la Musique, Yoa sta dando nuovo colore al pop francese, scuotendo i codici e rispolverando temi universali: il cuore spezzato, la violenza sessuale, la salute mentale, l’amore e l’eteronormatività… La sua energia sul palco è come uno schiaffo in faccia, e sarete travolti dal suo universo audace!

Nel primo tempo, Hélène Sio Car ci incanterà con i suoi testi e le sue melodie che incarnano ciò che ci muove, dalla tragedia all’esaltazione. Il suo primo EP « Les ratures » è un disco di passione, che rivela la sua contagiosa vitalità e profondità d’animo. Fondendo la sua voce profonda con accorate ballate al pianoforte e melodie pop, trae le sue influenze dalle icone degli anni ’70 e dal revival della chanson francese!

Espanol :

Un suero de verdad, lucidez y contemporaneidad: así es Yoa, la niña prodigio del electropop. Revelación en el escenario de las 2025 Victoires de la Musique, Yoa da un nuevo color al pop francés, sacude los códigos y desempolva temas universales: desamor, violencia sexual, salud mental, amor y heteronormatividad… Su energía sobre el escenario es como una bofetada en la cara, ¡y te dejas llevar por su universo atrevido!

En la 1ª parte, Hélène Sio Car nos encantará con sus letras y melodías que encarnan lo que nos conmueve, de la tragedia a la exaltación. Su 1er EP « Les ratures » es una pasión que revela su contagiosa vitalidad y la profundidad de su alma. Combinando su profunda voz con sentidas baladas al piano y melodías pop, Car se inspira en los iconos de los años 70 y en el renacimiento de la chanson francesa

L’événement Yoa + Hélène Sio (1e partie) Alençon a été mis à jour le 2025-06-20 par LA LUCIOLE