YOA – LE ROCKSTORE Montpellier

YOA Début : 2026-03-12 à 19:30. Tarif : – euros.

Un serum de vérité, de lucidité et de contemporaneité : Telle est Yoa, l’enfant prodige de la pop aux pulsations électro. Avec son premier album ‘La Favorite’, paru le 31 janvier 2025, Yoa redonne des couleurs à la pop française, bouscule les codes, et dépoussière les thèmes (chagrins d’amitié, violences sexuelles, santé mentale, amour et hétéronormativité…).En concert, chacune de ses prestations nous fait l’effet d’une claque : ce n’est pas pour rien qu’elle a été sacrée Révélation scène aux Victoires de la Musique 2025 !

LE ROCKSTORE 20, RUE DE VERDUN 34000 Montpellier 34