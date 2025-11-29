Yoa + Sara Saphir Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu

Yoa + Sara Saphir

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 00:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Parisienne désabusée de 23 ans aux origines suisses, Yoa concocte seule des sonorités cosy et intimistes. Ses textes parlent sans détours, de sexe, de dépression, de doutes et redonne des couleurs à la pop française en bousculant ses codes…

.

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 communication@lesabattoirs.fr

English :

A disillusioned 23-year-old Parisian with Swiss roots, Yoa concocts cozy, intimate sounds all by herself. Her lyrics speak frankly of sex, depression and self-doubt, and give new color to French pop by shaking up its codes?

German :

Yoa ist eine 23-jährige desillusionierte Pariserin mit Schweizer Wurzeln, die allein gemütliche und intime Klänge ausheckt. Ihre Texte handeln unverblümt von Sex, Depressionen und Selbstzweifeln und verleihen dem französischen Pop neue Farbe, indem sie seine Codes auf den Kopf stellt

Italiano :

Disillusa ventitreenne parigina con radici svizzere, Yoa crea da sola suoni intimi e accoglienti. I suoi testi parlano con franchezza di sesso, depressione e dubbi su se stessi, e danno nuovo colore al pop francese scuotendone i codici?

Espanol :

Yoa, parisina desilusionada de 23 años con raíces suizas, inventa ella sola sonidos íntimos y acogedores. Sus letras hablan con franqueza de sexo, depresión y dudas, y dan un nuevo color al pop francés sacudiendo sus códigos..

L’événement Yoa + Sara Saphir Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère