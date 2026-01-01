Yoandy San Martin et Descargas Cubanas Club 27 Marseille 4e Arrondissement
Yoandy San Martin et Descargas Cubanas Club 27 Marseille 4e Arrondissement jeudi 22 janvier 2026.
Yoandy San Martin et Descargas Cubanas
Jeudi 22 janvier 2026 à partir de 20h30. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Début : 2026-01-22 20:30:00
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Yoandy San Martin et Descargas Cubanas vous donnent rendez-vous une fois par mois au Club 27 pour une soirée exceptionnelle !
Une descarga est une session musicale spontanée, basée sur des variations de thèmes emblématiques de la musique cubaine son montuno, guajira, boléro, guaracha, rumba…
Né à La Havane, ce percussionniste de talent, diplômé de l’Institut Supérieur des Arts, a collaboré avec des grands noms cubains tels que Haila Mompié et le Conjunto Roberto Faz. Il a également participé à des projets internationaux avec le Berklee College of Music et le Ballet National de Cuba.
Installé à Marseille depuis 12 ans, il est devenu une figure incontournable de la scène latine locale avec son album Nacomiento enregistré à La Havane, et des collaborations prestigieuses avec Ricky Martin, Sergent Garcia et Jazz 5 Continents. .
Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12
English :
Yoandy San Martin and Descargas Cubanas invite you to Club 27 once a month for an exceptional evening!
