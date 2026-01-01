Yoandy San Martin et Descargas Cubanas Club 27 Marseille 4e Arrondissement

Yoandy San Martin et Descargas Cubanas

Jeudi 22 janvier 2026 à partir de 20h30. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Yoandy San Martin et Descargas Cubanas vous donnent rendez-vous une fois par mois au Club 27 pour une soirée exceptionnelle !

Une descarga est une session musicale spontanée, basée sur des variations de thèmes emblématiques de la musique cubaine son montuno, guajira, boléro, guaracha, rumba…











Né à La Havane, ce percussionniste de talent, diplômé de l’Institut Supérieur des Arts, a collaboré avec des grands noms cubains tels que Haila Mompié et le Conjunto Roberto Faz. Il a également participé à des projets internationaux avec le Berklee College of Music et le Ballet National de Cuba.









Installé à Marseille depuis 12 ans, il est devenu une figure incontournable de la scène latine locale avec son album Nacomiento enregistré à La Havane, et des collaborations prestigieuses avec Ricky Martin, Sergent Garcia et Jazz 5 Continents. .

Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12

English :

Yoandy San Martin and Descargas Cubanas invite you to Club 27 once a month for an exceptional evening!

