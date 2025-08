Yoann Minkoff Quartet ZYGO BAR Nantes

Yoann Minkoff Quartet ZYGO BAR Nantes jeudi 28 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-28 20:30 – 22:30

Gratuit : non Prix libre

Le Franco-Britannique Yoann Minkoff, habitué des formations électriques (City Kay, Joe Pilgrim & the Ligerians…) a débuté en 2013 son projet solo dans lequel se dévoile un blues personnel et poétique teinté de mandingue, de pop anglaise et de folk nord-américain.En 2016 paraissait l’album Black & White Blues salué par la critique (FIP, Rock & Folk, Longueur d’Ondes…).Depuis, Yoann Minkoff est accompagné en live par le beatboxer Kris Nolly (Ka Jazz, Homecooking…) avec lequel une complicité musicale s’est nouée.Aux couleurs riches de la guitare et la voix chaleureuse s’ajoute désormais une rythmique puissante et subtile entièrement exécutée à la bouche.BandcampVidéo

ZYGO BAR Nantes 44000

