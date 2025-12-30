YOANNA SALLESE – YOANNA SALLESE DANS C EST PAS GRAVE COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

YOANNA SALLESE – YOANNA SALLESE DANS C EST PAS GRAVE Début : 2026-05-09 à 21:00. Tarif : – euros.

Yoanna, trentenaire à contre-pied, a décidé de se détendre et vous invite à en faire autant…Parce que finalement, ne pas être la meilleure écolo, la meilleure féministe et avoir voté deux fois pour Macron (évidemment, pour faire barrage) c’est pas grave !Avec sa conviction molle (venez pour comprendre), Yoanna résiste et (prouve qu’elle existe).Le saviez-vous ?Yoanna est journaliste de formation et commence sa carrière d’humoriste en 2020. Elle a été sélectionnée par le réputé Point-Virgule, a joué au Montreux Comedy Pop Up et au Caustic Comedy Club de Genève. Elle diffuse ses chroniques sur la RTS Couleur 3 (Suisse).Artistes : Yoanna Sallese

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42