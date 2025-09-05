YODEL, CHRONIQUE D’UN PUTSCH INVOLONTAIRE Cuxac-Cabardès

YODEL, CHRONIQUE D’UN PUTSCH INVOLONTAIRE

Place de la Mairie Cuxac-Cabardès Aude

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Dans le cadre de sa saison culturelle en Montagne Noire, l’association l’Eau Vive vous invite à assister au spectacle du Collectif Hortense.

Nous voici dans les hautes instances d’un pays où vient de surgir un événement politique grave et inattendu quatre personnes viennent de prendre le pouvoir de façon totalement involontaire. Que doivent faire nos quatre protagonistes alors qu’iels possèdent soudain la puissance et que l’on attend d’eux des actes et des décisions ?

Il sera question de tergiversations gouvernementales, d’intimités partagées, de la pertinence du choix d’un chant tyrolien comme nouvel hymne national, de désir de domination et de besoin d’être consolé. Il y aura beaucoup de commentaires, de chapitres et une heureuse rencontre.

Un étonnant mélange d’absurde, de poésie et de destruction. Mettez tout ça dans l’ordre que vous voulez l’exercice du pouvoir est renversant !

Participation libre et nécessaire. Pas de réservation. Et toujours notre buvette bio et locale.

Place de la Mairie Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie parlonsdeleauvive@gmail.com

English :

As part of its cultural season in the Montagne Noire, the Eau Vive association invites you to attend a show by Collectif Hortense.

We find ourselves in the upper echelons of a country where a serious and unexpected political event has just occurred: four people have taken power in a totally involuntary manner. What are our four protagonists to do when they suddenly possess power and are expected to act and make decisions?

There will be talk of governmental dithering, shared intimacies, the appropriateness of choosing a Tyrolean song as the new national anthem, the desire to dominate and the need to be consoled. There will be many comments, many chapters and one happy encounter.

An astonishing mix of absurdity, poetry and destruction. Put it in any order you like: the exercise of power is astounding!

Participation is free and required. No reservations required. And as always, our organic and local refreshment bar.

German :

Im Rahmen seiner Kultursaison in der Montagne Noire lädt der Verein l’Eau Vive Sie ein, der Aufführung des Collectif Hortense beizuwohnen.

Wir befinden uns in den höchsten Instanzen eines Landes, in dem ein schwerwiegendes und unerwartetes politisches Ereignis stattgefunden hat: Vier Personen haben auf völlig unbeabsichtigte Weise die Macht übernommen. Was sollen unsere vier Protagonisten tun, wenn sie plötzlich die Macht besitzen und von ihnen Taten und Entscheidungen erwartet werden?

Es wird um das Zaudern der Regierung gehen, um geteilte Intimitäten, um die Frage, ob ein Tiroler Lied die neue Nationalhymne sein sollte, um den Wunsch nach Herrschaft und das Bedürfnis nach Trost. Es gibt viele Kommentare, Kapitel und eine glückliche Begegnung.

Eine erstaunliche Mischung aus Absurdität, Poesie und Zerstörung. Bringen Sie das alles in eine beliebige Reihenfolge: Die Ausübung von Macht ist umwerfend!

Teilnahme frei und erforderlich. Es sind keine Reservierungen nötig. Und immer unser biologischer und lokaler Getränkestand.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale della Montagne Noire, l’associazione Eau Vive vi invita ad assistere allo spettacolo del Collectif Hortense.

Ci troviamo nelle alte sfere di un Paese in cui si è appena verificato un evento politico grave e inaspettato: quattro persone hanno appena preso il potere senza alcuna colpa. Cosa faranno i nostri quattro protagonisti quando avranno improvvisamente il potere e dovranno agire e prendere decisioni?

Ci saranno tentennamenti governativi, intimità condivise, l’opportunità di scegliere una canzone tirolese come nuovo inno nazionale, il desiderio di dominare e il bisogno di essere consolati. Ci saranno molti commenti, molti capitoli e un incontro felice.

Un mix sorprendente di assurdo, poesia e distruzione. Mettete tutto in ordine sparso: l’esercizio del potere è sconcertante!

La partecipazione è gratuita e obbligatoria. Non è necessaria la prenotazione. E sempre il nostro punto di ristoro biologico e locale.

Espanol :

En el marco de su temporada cultural en la Montaña Negra, la asociación Eau Vive le invita a asistir a un espectáculo del Collectif Hortense.

Nos encontramos en las altas esferas de un país en el que acaba de producirse un acontecimiento político grave e inesperado: cuatro personas acaban de tomar el poder sin tener culpa alguna. ¿Qué van a hacer nuestros cuatro protagonistas cuando de repente tienen poder y se espera de ellos que actúen y tomen decisiones?

Habrá titubeos gubernamentales, intimidades compartidas, la conveniencia de elegir una canción tirolesa como nuevo himno nacional, el deseo de dominar y la necesidad de ser consolado. Habrá muchos comentarios, muchos capítulos y un feliz encuentro.

Una sorprendente mezcla de absurdo, poesía y destrucción. Póngalo todo en el orden que quiera: ¡el ejercicio del poder es asombroso!

La participación es gratuita y obligatoria. No es necesario reservar. Y siempre con nuestro bar de refrescos ecológicos y locales.

