YOFA DU RIRE AU PROFIT DU TELETHON Mimizan

salle bel air Mimizan Landes
Venez soutenir le TELETHON en participant à une seance de yoga du rire salle Bel AIR à 16H30 le samedi 22 novembre.
Les gains seront reversés au telethon
Le prix de la seance est au minimum de 5 euros, vous pouvez bien évidemment donner plus
Respiration, exercices de rires, relaxation seront au programme
Venez passer un bon moment avec d’autres rieurs
Pensez à reserver au 0681664469 .
salle bel air Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 66 44 69 corinne.droux@wanadoo.fr
