YOFA DU RIRE AU PROFIT DU TELETHON Mimizan

YOFA DU RIRE AU PROFIT DU TELETHON

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Venez soutenir le TELETHON en participant à une seance de yoga du rire salle Bel AIR à 16H30 le samedi 22 novembre.

Les gains seront reversés au telethon

Le prix de la seance est au minimum de 5 euros, vous pouvez bien évidemment donner plus

Respiration, exercices de rires, relaxation seront au programme

Venez passer un bon moment avec d’autres rieurs

Pensez à reserver au 0681664469 .

salle bel air Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 66 44 69 corinne.droux@wanadoo.fr

