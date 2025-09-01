Yoga à Biscarrosse-Lac Biscarrosse
Yoga à Biscarrosse-Lac Biscarrosse lundi 1 septembre 2025.
Yoga à Biscarrosse-Lac
Parking Maguide Biscarrosse Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-09-01 2025-09-03 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-15 2025-09-17 2025-09-22 2025-09-24 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-06 2025-10-08 2025-10-13 2025-10-15 2025-10-20 2025-10-22 2025-10-27 2025-10-29
Chaque semaine à Biscarrosse-Lac, soyez guidé dans une pratique de hatha yoga accessible et ressourçante, pour cultiver la présence et l’écoute de soi. .
Parking Maguide Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 48 41 margo.indigo@hotmail.com
English : Yoga à Biscarrosse-Lac
German : Yoga à Biscarrosse-Lac
Italiano :
Espanol : Yoga à Biscarrosse-Lac
L’événement Yoga à Biscarrosse-Lac Biscarrosse a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Grands Lacs