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AGENDA · Moëlan-sur-Mer

Yoga à la plage Plage de Trénez Moëlan-sur-Mer

mercredi 29 juillet 2026 · Plage de Trénez · Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Plage de Trénez
Adresse
Lieu-dit Trenez
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Yoga à la plage

Plage de Trénez Lieu-dit Trenez Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir d’une séance de Yoga au grand air !
L’été est souvent l’occasion de découvrir une nouvelle activité, alors, venez !

Séance animée par Christine, professeur de Hatha-Yoga.
Cours annulés en cas de pluie. Apporter votre serviette de plage.
Accueil à 9h45. Sans réservation.   .

Plage de Trénez Lieu-dit Trenez Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 78 40 35 28 

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English :

L’événement Yoga à la plage Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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