YOGA à la séance ou à la semaine Camaret-sur-Mer

YOGA à la séance ou à la semaine
940 route de Pen Hir Camaret-sur-Mer Finistère
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-24 12:00:00
2025-10-20
Entre Terre & Mer, Entre Souffle & Silence ???????
Une invitation à prendre soin de vous, à bouger avec les saisons, et à accueillir l’automne bercé par la beauté de la Presqu’île.
?? Du 20 au 24 octobre 2025
? De 10h à 12h
??Salle lumineuse avec vue panoramique sur la mer d’Iroise
?? Pratique reliée à la saison bouger entre dynamisme et lenteur, se libérer de l’ancien pour retrouver liberté et stabilité
?? Stage ouvert à tous les niveaux et tous les corps, débutants bienvenus
????? Matériel fournis (tapis, blocs, sangles et blosters de la marque @chinmudrayoga)
????? Animé par @yogaavecheather professeure certifiée Yoga Alliance ? Chaque Matinée se termine par un moment convivial et gourmand
175 € la semaine de stage
Possibilité de séjourner au Village Vacances de Pen-Hir et profiter de diverses activités.
Infos et réservations 02 98 27 93 14 ou reception-camaret@apas.asso.fr
#PresquileDeCrozon #Bretagne #BretagneTourisme #YogaEnBretagne #YogaEnBordDeMer #RetraiteYoga #BougerAvecLesSaisons #AutomneEnBretagne #Ressourcement #ÉnergieDAutomne .
940 route de Pen Hir Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 93 14
