YOGA à la séance ou à la semaine Camaret-sur-Mer

YOGA à la séance ou à la semaine Camaret-sur-Mer lundi 20 octobre 2025.

YOGA à la séance ou à la semaine

940 route de Pen Hir Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-24 12:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Entre Terre & Mer, Entre Souffle & Silence ???????

Une invitation à prendre soin de vous, à bouger avec les saisons, et à accueillir l’automne bercé par la beauté de la Presqu’île.

?? Du 20 au 24 octobre 2025

? De 10h à 12h

??Salle lumineuse avec vue panoramique sur la mer d’Iroise

?? Pratique reliée à la saison bouger entre dynamisme et lenteur, se libérer de l’ancien pour retrouver liberté et stabilité

?? Stage ouvert à tous les niveaux et tous les corps, débutants bienvenus

????? Matériel fournis (tapis, blocs, sangles et blosters de la marque @chinmudrayoga)

????? Animé par @yogaavecheather professeure certifiée Yoga Alliance ? Chaque Matinée se termine par un moment convivial et gourmand

175 € la semaine de stage

Possibilité de séjourner au Village Vacances de Pen-Hir et profiter de diverses activités.

Infos et réservations 02 98 27 93 14 ou reception-camaret@apas.asso.fr

#PresquileDeCrozon #Bretagne #BretagneTourisme #YogaEnBretagne #YogaEnBordDeMer #RetraiteYoga #BougerAvecLesSaisons #AutomneEnBretagne #Ressourcement #ÉnergieDAutomne .

940 route de Pen Hir Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 93 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement YOGA à la séance ou à la semaine Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime