Vieux-Boucau-les-Bains

Yoga à la villa Tiki

5 avenue des dunes Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 17:00:00

fin : 2026-04-28 18:15:00

Date(s) :

2026-04-28

Le Yoga est un chemin qu’on emprunte, à l’opposé d’une énième chose à faire. C’est quelque chose qu’on découvre, met en pratique et cultive. Là ou tu vas importe peu en comparaison à l’expérience que tu en fais.

Cette pratique amène l’unité du corps et de l’esprit au travers du souffle.

Le Yoga est un chemin qu’on emprunte, à l’opposé d’une énième chose à faire ou à accomplir; c’est quelque chose qu’on découvre, met en pratique et cultive. Là ou tu vas importe peu en comparaison à l’expérience que tu en fais.

Dans une séance, je t’invite à explorer cette pratique qui amène l’unité du corps et de l’esprit au travers du souffle. .

5 avenue des dunes Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 76 75 42

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English : Yoga à la villa Tiki

Yoga is a path you take, as opposed to yet another thing you have to do. It’s something you discover, practice and cultivate. Where you go doesn’t matter compared to what you experience.

This practice brings unity of body and mind through the breath.

L’événement Yoga à la villa Tiki Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par OTI LAS