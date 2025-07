Yoga à l’église de Quilly Bretteville-sur-Laize

Yoga à l’église de Quilly Bretteville-sur-Laize mercredi 16 juillet 2025.

Yoga à l’église de Quilly

église de quilly Bretteville-sur-Laize Calvados

Début : 2025-07-16 10:30:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Prenez soin de vous en toute sérénité avec deux séances de yoga gratuites dans un cadre apaisant :

10h30 Yoga doux pour seniors

19h00 Yoga tout public à partir de 12 ans

Séances accessibles à tous niveaux, proposées par Justine Montaufray les débutants bienvenus.

Église de Quilly

Inscription obligatoire par mail comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

Chaque participant doit venir dans une tenue confortable, avec un tapis et un plaid ou petite couverture.

église de quilly Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

English : Yoga à l’église de Quilly

Pamper yourself with two free yoga sessions in a soothing setting:

10h30 ? Gentle yoga for seniors

19h00 ? Yoga for all ages 12 and up

Sessions for all levels, led by Justine Montaufray ? beginners welcome.

Quilly church

Registration required by e-mail: comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

Each participant must come in comfortable clothing, with a mat and a plaid or small blanket.

German : Yoga à l’église de Quilly

Kümmern Sie sich in aller Ruhe um sich selbst mit zwei kostenlosen Yogastunden in einer beruhigenden Umgebung :

10h30 ? Sanftes Yoga für Senioren

19h00 ? Yoga für alle ab 12 Jahren

Sitzungen für alle Niveaus zugänglich, angeboten von Justine Montaufray? Anfänger willkommen.

Kirche von Quilly

Anmeldung per E-Mail erforderlich: comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

Jeder Teilnehmer sollte in bequemer Kleidung, mit einer Matte und einem Plaid oder einer kleinen Decke kommen.

Italiano :

Coccolatevi con due sessioni di yoga gratuite in un ambiente rilassante:

10h30 ? Yoga delicato per anziani

19h00 ? Yoga per tutte le età dai 12 anni in su

Sessioni per tutti i livelli, condotte da Justine Montaufray. I principianti sono i benvenuti.

Chiesa di Quilly

Iscrizione obbligatoria via e-mail: comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

I partecipanti devono venire vestiti in modo comodo, con un tappetino e un plaid o una piccola coperta.

Espanol :

Mímese con dos sesiones gratuitas de yoga en un entorno relajante:

10h30 ? Yoga suave para mayores

19h00 ? Yoga para todas las edades a partir de 12 años

Sesiones para todos los niveles, dirigidas por Justine Montaufray ? principiantes bienvenidos.

Iglesia de Quilly

Inscripción obligatoria por correo electrónico: comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

Los participantes deben venir cómodamente vestidos, con una esterilla y una manta escocesa o pequeña.

