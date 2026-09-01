Yoga Aérien Jump’Peps Biscarrosse
mercredi 23 septembre 2026 · Jump'Peps · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Yoga Aérien
Jump’Peps 325 Rue des Compagnons Biscarrosse Landes
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 19:00:00
fin : 2027-03-10 20:00:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16 2026-12-23 2026-12-30 2027-01-06 2027-01-13 2027-01-20 2027-01-27 2027-02-03
Yoga Aérien — La Pratique Signature & Coup de Cœur
Venez découvrir une expérience d’apesanteur unique
Le Yoga Aérien associe la douceur et les bienfaits d’une pratique thérapeutique pour le dos à des flows créatifs et thématiques. La séance invite à explorer des postures inversées accessibles, des étirements profonds et une relaxation profonde, dans une atmosphère douce et bienveillante.
Une pratique idéale pour prendre soin du corps, relâcher les tensions et s’offrir un véritable moment de déconnexion .
Jump’Peps 325 Rue des Compagnons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 64 00 95 m.a.zavarina@gmail.com
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English : Yoga Aérien
L’événement Yoga Aérien Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Grands Lacs
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