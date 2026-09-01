Yoga Aérien Jump’Peps Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Yoga Aérien

Jump’Peps 325 Rue des Compagnons Biscarrosse Landes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 19:00:00

fin : 2027-03-10 20:00:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16 2026-12-23 2026-12-30 2027-01-06 2027-01-13 2027-01-20 2027-01-27 2027-02-03

Yoga Aérien — La Pratique Signature & Coup de Cœur

Venez découvrir une expérience d’apesanteur unique

Le Yoga Aérien associe la douceur et les bienfaits d’une pratique thérapeutique pour le dos à des flows créatifs et thématiques. La séance invite à explorer des postures inversées accessibles, des étirements profonds et une relaxation profonde, dans une atmosphère douce et bienveillante.

Une pratique idéale pour prendre soin du corps, relâcher les tensions et s’offrir un véritable moment de déconnexion .

Jump’Peps 325 Rue des Compagnons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 64 00 95 m.a.zavarina@gmail.com

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English : Yoga Aérien

L’événement Yoga Aérien Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Grands Lacs