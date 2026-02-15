Yoga and wine Château de Rayne Vigneau Bommes
Laissez-vous porter par une expérience douce et sensorielle, où le yoga précède la dégustation. Une invitation à ralentir, à se recentrer, et à découvrir le vin autrement.
Au programme une heure de yoga guidée par Ludivine, professeure diplômée formée en Inde et aux États-Unis, suivie d’une dégustation intuitive de nos vins.
Accessible à tous, sans prérequis, pour un moment d’équilibre et de découverte, simple et inattendu.
Événement exclusif réservé à une dizaines de personnes (réservation obligatoire). .
Château de Rayne Vigneau 541 Route du Piquey Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 64 05 reservation@raynevigneau.fr
