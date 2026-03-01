Yoga PIAU ENGALY Aragnouet

Yoga

PIAU ENGALY Centre station Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 17:30:00

fin : 2026-03-31 18:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Offrez vous une parenthèse de douceur durant une séance de yoga, et de récupération après votre journée de glisse…

Séance proposée les mardis Durée 1h00.

Tarifs 20€. * mini 5 personnes maxi 12 personnes.

Horaire 17h30

Venez partager un moment de détente et de douceur en compagnie de Virginie durant la séance de yoga.

Prévoir une tenue confortable. Tapis à disposition, vous pouvez amener un coussin, une petite couverture, une bouteille d’eau. N’hésitez à prendre votre matériel si vous en avez.

RESERVATION à l’Office de Tourisme 05 62 39 61 69

Séance proposée les mardis Durée 1h00.

Tarifs 20€

A partir de 5 personnes et maximum 12 personnes.

Virginie, monitrice de ski à l’ESF depuis plus de 20 ans à Piau, enseigne aujourd’hui le yoga dans la vallée.

Formée à l’ENPY de Bayonne, Virginie enseigne l’Hatha Yoga traditionnel.

Les cours sont ouverts à tous et bien sûr aux débutants.

Prévoir une tenue confortable. Les tapis seront à disposition, vous pouvez amener un coussin, une petite couverture, une bouteille d’eau. N’hésitez à prendre votre matériel si vous en avez.

Virginie, durant cette séance détente, vous invite à partager sa pratique dans un profond respect du corps et une intention particulière à vous guider vers l’écoute de vos besoins.

Les cours comprennent des techniques respiratoires, mouvements, étirements, postures, techniques de concentration, relaxation et méditation.

RESERVATION à Office de Tourisme 05 62 39 61 69 .

PIAU ENGALY Centre station Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

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English :

Treat yourself to a gentle interlude during a yoga session, and recuperate after a day on the slopes?

Session offered on Tuesdays Duration: 1h00.

Price: 20? * minimum 5 people maximum 12 people.

Schedule: 5:30pm

Come and share a moment of relaxation and gentleness with Virginie during the yoga session.

Please wear comfortable clothing. Mats available; bring a cushion, blanket or water bottle. Feel free to bring your own equipment if you have any.

RESERVATION at the Tourist Office: 05 62 39 61 69

L’événement Yoga Aragnouet a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Piau-Engaly|CDT65