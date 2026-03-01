Yoga PIAU ENGALY Aragnouet
Yoga PIAU ENGALY Aragnouet mardi 31 mars 2026.
Yoga
PIAU ENGALY Centre station Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 17:30:00
fin : 2026-03-31 18:30:00
Date(s) :
2026-03-31
Offrez vous une parenthèse de douceur durant une séance de yoga, et de récupération après votre journée de glisse…
Séance proposée les mardis Durée 1h00.
Tarifs 20€. * mini 5 personnes maxi 12 personnes.
Horaire 17h30
Venez partager un moment de détente et de douceur en compagnie de Virginie durant la séance de yoga.
Prévoir une tenue confortable. Tapis à disposition, vous pouvez amener un coussin, une petite couverture, une bouteille d’eau. N’hésitez à prendre votre matériel si vous en avez.
RESERVATION à l’Office de Tourisme 05 62 39 61 69
Séance proposée les mardis Durée 1h00.
Tarifs 20€
A partir de 5 personnes et maximum 12 personnes.
Virginie, monitrice de ski à l’ESF depuis plus de 20 ans à Piau, enseigne aujourd’hui le yoga dans la vallée.
Formée à l’ENPY de Bayonne, Virginie enseigne l’Hatha Yoga traditionnel.
Les cours sont ouverts à tous et bien sûr aux débutants.
Prévoir une tenue confortable. Les tapis seront à disposition, vous pouvez amener un coussin, une petite couverture, une bouteille d’eau. N’hésitez à prendre votre matériel si vous en avez.
Virginie, durant cette séance détente, vous invite à partager sa pratique dans un profond respect du corps et une intention particulière à vous guider vers l’écoute de vos besoins.
Les cours comprennent des techniques respiratoires, mouvements, étirements, postures, techniques de concentration, relaxation et méditation.
RESERVATION à Office de Tourisme 05 62 39 61 69 .
PIAU ENGALY Centre station Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
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English :
Treat yourself to a gentle interlude during a yoga session, and recuperate after a day on the slopes?
Session offered on Tuesdays Duration: 1h00.
Price: 20? * minimum 5 people maximum 12 people.
Schedule: 5:30pm
Come and share a moment of relaxation and gentleness with Virginie during the yoga session.
Please wear comfortable clothing. Mats available; bring a cushion, blanket or water bottle. Feel free to bring your own equipment if you have any.
RESERVATION at the Tourist Office: 05 62 39 61 69
L’événement Yoga Aragnouet a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Piau-Engaly|CDT65
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